Papa Leo ilk yurtdışı ziyaretini İznik Konsili'nin yıl dönümünde Türkiye'ye yapacak: Vatan Partisi’nden tepki

Papa 14. Leo ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye yapacak. İznik Konsili'nin yıldönümüne katılacak. Ancak bu ziyaret, ekümeniklik söylemleri nedeniyle Vatan Partisi'nin tepkisine neden oldu. Eylem hazırlıkları başladı.

Papa Leo ilk yurtdışı ziyaretini İznik Konsili'nin yıl dönümünde Türkiye'ye yapacak: Vatan Partisi’nden tepki
Yayınlanma:

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27–29 Kasım tarihleri arasında Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Papa’nın programında, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı kapsamında İznik ziyareti de bulunuyor. Bu ziyaretin “ekümeniklik” vurgusuyla yapılacak olması ise Vatan Partisi’nin tepkisine neden oldu.

İLK DURAK TÜRKİYE 

Yeni Papa’nın ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye’ye yapılacak olması dikkat çekiyor. Papa’nın İznik’e gidişi, daha önce Papa Franciscus’un da planladığı ancak gerçekleştiremediği bir programdı.

Ziyaret, Katolik Kilisesi ile Ortodoks dünyası arasında “ekümenik dayanışma” olarak tanımlanıyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik programı için, “ekümenik diyaloğu sürdürme konusundaki güçlü inancımızı birlikte göstereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Papa 14. Leo da bu buluşmanın farklı Hristiyan mezhep liderlerini bir araya getiren ekümenik bir ziyaret olmasını istediğini belirtmişti.

MS 325’te düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyan dünyasının ilk evrensel konsili olması nedeniyle özel önem taşıyor.

VATAN PARTİSİNDEN EYLEM KARARI

Ancak “ekümeniklik” mesajları, Vatan Partisi tarafından “emperyalist bir plan” olarak değerlendirildi. Parti, 23 Kasım’da Bursa’da kitlesel bir eylem yapacak.

Vatan Partisi Bursa İl Sekreteri Rıza Türkmendağ, Papa’nın ziyareti hakkında bağımsızlık vurgusu yaptı ve emperyalist projelere geçit vermeyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

