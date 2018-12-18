TV8'de ekrana gelen yemek yarışmasıyla ünlenen Murat Özdemir'e papağana işkence yaptığı için 5 bin 254 lira para cezası uygulandı. Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak.

Sosyal medya hesabında papağanına yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşmasının ardından hakkında yasal işlem başlatılan, bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'e, 5 bin 254 lira para cezası uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, Özdemir hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nuna istinaden idari yaptırım kararı alındı.



Buna göre, Özdemir'e 5 bin 254 lira para cezası kesildi. Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak.​



Papağan tedavi altına alındı

Papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.

Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.

Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek." diye konuştu.

Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek." ifadelerini kullandı.