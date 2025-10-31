TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına dayanılarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

İptal kararıyla birlikte Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisi sona erdi.