TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına dayanılarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

İptal kararıyla birlikte Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisi sona erdi.

Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem olduBalıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem olduYurt
Milyoner’de 1 milyonluk “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusunun cevabı ne?Milyoner’de 1 milyonluk “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusunun cevabı ne?Trend
Balıkesir’de KYK yurdunun 3. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti: “Bugün olmasa bir gün olacaktı” notu bulunduBalıkesir’de KYK yurdunun 3. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti: “Bugün olmasa bir gün olacaktı” notu bulunduYurt
Resmi Gazete
Günün Manşetleri
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak
TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı
Okulu bıraktılar, şimdi milyon dolar kazanıyorlar Okulu bıraktılar, şimdi milyon dolar kazanıyorlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri