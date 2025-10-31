Papara sessizliğini bozdu! Faaliyet izni iptaline ilk yanıt geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faaliyet iznini iptal etmesinin ardından Papara’dan açıklama geldi.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sonlandırılacağı belirtildi. Papara, tüm kullanıcı fonlarının güvenli biçimde iade edileceğini ve bu sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Papara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.”

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Papara’nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet izninin, 6493 sayılı yasa hükümlerine aykırılıklar nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu.

Bu kararla birlikte Papara’nın Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkisi sona erdi.

KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Papara’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs’ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, Karslı “örgüt liderliği” suçlamasıyla yargılanmaya başlanmıştı.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Papara’nın, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği iddia edilmişti.