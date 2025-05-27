Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu: 13 gözaltı, milyonluk ağ deşifre edildi

Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağının finansal işlemlerini Papara üzerinden yürüttüğü ve kripto paralarla suç gelirlerini akladığı belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suç gelirlerini aklamak” ve “bahis kanununa muhalefet” suçları kapsamında Papara Elektronik Para AŞ'nin sistematik şekilde yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Papara'nın 2016'dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, yasa dışı bahis para transferlerinde bu sistemin yoğun biçimde kullanıldığı, işlem başı ücret aldığı ve bu yolla gelir elde ettiği kaydedildi.

102 HESAP BAHİS SİTELERİYLE BAĞLANTILI

Analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden elde edilen yasa dışı finansal hareketlilik, 274 farklı banka hesabına aktarıldı. Devamında ise bu paraların 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklandığı ortaya kondu.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kripto cüzdan sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." denildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşılarına ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, 74 araç, 7 daire ve villa, 5 tekne, 3 kiralık kasa ve bir yat dahil olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Söz konusu şirketlere, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.