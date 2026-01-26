Papel operasyonunda yeni gelişme: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Operasyonun düğmesine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu raporlar ışığında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkililerini yakın takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin nasıl aklandığı detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Ekipler, kirli paranın elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde transfer edildiğini ve çok sayıda yurt içi ile yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etti. Örgüt yapılanması içinde yer alan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin sistemdeki kritik rolü dikkat çekti. Bu kişilerin, suç gelirlerini elektronik para altyapıları, özel yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer ederek gizledikleri belirlendi. Şüphelilerin bu faaliyetlerle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri saptandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen, elektronik para hesaplarını yöneten ve finansal akışları gizleyen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 38 zanlıyı yakaladı.

Soruşturma süreci devam ederken şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.