“Para Para Para”yla hafızalara kazınmıştı… Rüçhan Çamay hayatını kaybetti!

Türk müziğinin ve caz sahnesinin öncü isimlerinden, unutulmaz ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi kamuoyuna kızı Melike Demirağ sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Para Para Para!", "Gönlüm Çok Zengin" ve "Ne Haber" gibi ikonik parçalarla bir döneme damga vuran Rüçhan Çamay’ın vefat haberini kızı şu sözlerle paylaştı:

"Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek."

RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?

1931 yılında İstanbul'da doğan Rüçhan Çamay, müzik yolculuğuna henüz 12 yaşındayken Ankara Radyosu'nda başladı. Ardından caz müziğine yönelerek Türkiye'nin ilk caz sanatçılarından biri oldu. Hem ABD hem de Avrupa’da verdiği konserlerle uluslararası çapta tanındı.

Türk televizyon tarihinde şarkı söyleyen ilk sanatçı unvanını taşıyan Çamay, 1981 yılında sahnelere veda etti.

Çamay, yalnızca sahnede değil kalemiyle de iz bıraktı. Hayatını konu alan “Kayıp Diva – Rüçhan Çamay’ın Hayatı” adlı kitabıyla sanatseverlere kişisel bir miras bıraktı.

2007 yılında İstanbul Caz Festivali tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülen sanatçı, Türkiye’de caz müziğinin öncülerinden biri olarak anılıyor.