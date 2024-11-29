Parada sahtecilik operasyonlarında 104 şüpheli tutuklandı

2024 yılının ilk 10 ayında “parada sahtecilik” suçuna yönelik düzenlenen 340 operasyonda 104 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 1,4 milyon lira, 352 bin dolar ve 3,6 milyon avro değerinde sahte para ile 2 matbaa ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Parada sahtecilik operasyonlarında 104 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024’ün ilk 10 ayında “parada sahtecilik” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını belirtti. 

SAHTE PARA VE MATBAALAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda yüklü miktarda sahte paranın ele geçirildiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı: 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da tespit edilerek faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

340 OPERASYON, 32’Sİ PLANLI

Bu yılın 10 ayında düzenlenen 340 operasyonun 32’sinin planlı olduğu belirtilirken, 104 şüpheli tutuklanırken, 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirterek, sahtecilikle mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. “Sahtecilik suçlarına karşı mücadelemiz devam ediyor”ifadesini kullandı.

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