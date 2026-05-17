Paranız kuruşu kuruşuna iade edilecek! "12 Saat" dönemi başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolculuklarda ezber bozan yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu. İşte detaylar...
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan köklü değişiklikle yolcu mağduriyetlerine set çekildi. Yeni düzenleme uyarınca, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılan bilet iptallerinde yolculara kesintisiz, tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Düzenleme bu kadarla da kalmıyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "şehirlerarası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi."
ŞİRKETLERE "AÇIK BİLET" ŞARTI VE FİYAT DENETİMİ
Bakanlık, sadece iade süreciyle sınırlı kalmayarak seyahat planı değişen vatandaşlar için ek güvenlik alanları oluşturdu. Sefer başlayana kadar olan sürede firmaların "açık bilet" düzenlemesi artık isteğe bağlı değil, zorunlu bir uygulama.
Öte yandan, keyfi fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla firmaların fiyat tarifelerini önceden Bakanlığa bildirmesi gerekecek. Sisteme tanımlanan fiyat listeleri en fazla 1 ay geçerli olabilecek.
KURALLARI ÇİĞNEYEN FİRMALARA YAPTIRIM
Sektördeki kayıt dışılığı ve kuralsızlığı bitirmeyi hedefleyen yeni yönetmelik, ihlal durumunda şirketlerin kapısına kilit vurmaya kadar giden ağır yaptırımlar içeriyor:
İlk ihlal: 21 bin 333 TL idari para cezası
İkinci ihlal: 42 bin 666 TL idari para cezası
Üçüncü ihlal: 106 bin 665 TL idari para cezası
Dördüncü ihlal: 213 bin 330 TL idari para cezası
Beşinci ihlal: Yetki belgesinin tamamen iptali
Yeni düzenleme kargo ve kurye sektörünü de mercek altına alıyor. Kargo firmalarının kurye gönderisi taşıması durumunda kurye mevzuatına uyum sağlama şartı getirildi.
Sektör çalışanlarının SRC kurye ve faaliyet belgelerini tamamlamaları için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanındı. Ayrıca, tüm yetki belgesi sahiplerinin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kullanması aynı tarih itibarıyla zorunlu olacak.