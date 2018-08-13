FETÖ’nün finans ayağına yönelik soruşturmalarda tutuklanan isimlerden kefaletle serbest bırakılanlar dikkat çekiyor. Tahliye edilenler arasında FETÖ okullarının sahibi de var ‘para kasası’ olmakla suçlanan da...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün birçok yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlenirken, bunlardan en dikkat çekeni örgütün mali ayağı oldu. “Himmet” adı altında örgüte para yardımı yapan, FETÖ’nün ticari kuruluşlarının işletmeciliğini üstlenen veya Bank Asya’da ortaklığı bulunan kişilerle ilgili soruşturmalar yürütüldü ve davalar açıldı. Bu kapsamda gözaltına alınıp tutuklanan pek çok “iş insanı” hakkındaki ağır suçlamalara rağmen kefaletle tahliye edildi. Tahliye edilenlerin arasında FETÖ’nün kapatılan okullarının sahibi ve örgütün “para kasası” olarak bilinen isimler de yer aldı. “Denetimli serbestlik” yönetmeliğinde yer alan “kefaletle salıverilme” maddesinden yararlanarak serbest bırakılan FETÖ şüphelileri şöyle:



KAPATILAN OKULUN SAHİBİ



- İş insanı Adem ve Yavuz Sarı: FETÖ’nün kapatılan Toros Koleji’nin sahipleri. Kolej Antalya’da FETÖ’nün merkezi olarak biliniyor. Düzenlenen operasyonda kolej binasının içinden gizli bölümler çıkmıştı. Adem ve Yavuz Sarı’nın, şirketlerinde çalışan işçilere Zaman gazetesine abone olmalarını istediği, hatta gazete abonelik ücretlerini genelde kendilerinin ödediği dava iddianamesinde yer aldı. Sarı kardeşler 16 Nisan’da 250’şer bin kefalet ödeyerek tahliye oldu. Hakkında yakalama kararı olan diğer kardeşleri Kadir Sarı ise firari durumda.



FETÖ’NÜN PARA KASASI



- Samsunlu iş insanı Servet Keskinsoy: FETÖ’nün Samsun’daki para kasası olarak biliniyor. Örgüte yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Fetullah Gülen’in gömleğini gönderdiği ortaya çıkmıştı. 8 Haziran 2017’de hakim karşısına çıkan Keskinsoy, mahkeme heyetinin kararıyla 100 bin TL kefalet karşılığı yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.



- Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu: İstanbul’da FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülen’in talimatıyla 2014 yılından sonra Bank Asya’ya para yatırmakla suçlanıyordu.



‘HİMMET’ PARALARINI TOPLAYIP GÖNDERİYORDU



- İş insanı Necdet Bayram Parlak: Gaziantep’te tutuklu yargılanıyordu. Örgütsel sohbet düzenlediğini, “himmet” adı altında topladığı paraları üst kademeye ilettiği suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme Parlak’a 6 yıl hapis cevası verdi ancak 300 bin TL kefalet karşılığında serbet bıraktı.



FETÖ’YE FİNANSAL DESTEK SAĞLAMAKTAN YARGILANDI



- Parlar Otomotiv’in sahibi Necdet Bayram: Gaziantep’te FETÖ soruşturması kapsamında 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Necdet Bayram Parlar’ı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığı 300 bin lira kefaletle yurtdışına çıkış yasağı koyarak 28 Temmuz’da tahliye etti. Bayram’ın FETÖ’ye finansal destek sağladığı mahkemece tespit edilmişti.



Murathan Demirkıran / Aydınlık