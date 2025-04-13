“Parayı hesaba yolladım” dedi, aracı alıp başkasına sattı! Yargıtay’dan emsal dolandırıcılık kararı
İstanbul’da bir aracı, bedelini ödemeden “banka havuzu” bahanesiyle üzerine geçirip ertesi gün üçüncü kişiye satan sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından onandı.
İstanbul’da yaşanan olayda, 2015 yılında otomobilini satmak isteyen bir kişi, aracına internet üzerinden alıcı buldu. Taraflar 140 bin lira karşılığında anlaşarak noter randevusu oluşturdu. Satış sırasında alıcı, bedeli banka havalesiyle göndereceğini söyledi.
Paranın hesaba ulaşmadığını belirten satıcıya alıcı, transferin banka havuzu nedeniyle gecikeceği yalanını söyledi. Bu açıklamayla satıcının güvenini kazanan sanık, aracı üzerine geçirerek noter satışını tamamladı.
ARACI ERTESİ GÜN BAŞKASINA DEVRETTİ
Satıcıyı da evine bırakan alıcı, paranın kısa sürede geleceğini belirterek ortadan kayboldu. Ancak ertesi gün, aracı başkasına devrederek mülkiyeti aktardı.
Paranın hesabına geçmemesi üzerine mağdur satıcı, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.
Yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesi, delil yetersizliğini gerekçe göstererek sanığın beraatine hükmetti. Ancak mağdurun istinaf başvurusu üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi’ne taşındı.
Ceza Dairesi, sanığın “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işlediğine kanaat getirerek 1 yıl 6 ay hapis ve 4 bin lira adli para cezasına hükmetti.
Sanık, kararı Yargıtay’a taşıyarak suç işleme kastının bulunmadığını ve kararın eksik incelemeyle verildiğini öne sürdü. Ancak Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.
Kararda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi'nin değerlendirmelerinin yerinde olduğu, sanığın eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı