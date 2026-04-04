Paris sokaklarında Türk rüzgarı! Bakan Kacır duyurdu: Avrupa'nın 1 numarasıyız!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Avrupa otomotiv pazarındaki konumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yaptı. Bakan Kacır, yerli ticari araç üreticisi Karsan'ın Fransa'nın başkenti Paris'te yürüttüğü otonom sürüş testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

PARİS'TE 6 AY SÜREN GERÇEK ŞEHİR TESTİ

Karsan firması, sosyal medya hesapları üzerinden Otonom e-ATAK modelinin saha performansına dair verileri açıkladı. Şirketin duyurusuna göre, söz konusu araç Paris'te gerçek şehir şartlarında 6 ay boyunca test edildi. Bu süreçte Otonom e-ATAK modelinin toplam 3 bin kilometre otonom sürüş gerçekleştirdiği bildirildi.

AVRUPA PAZARINA OTONOM VE ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karsan'ın bu başarısını duyurduğu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından alıntıladı. Karsan firmasının Avrupa pazarına yönelik otonom ve elektrikli otobüs ürettiğini belirten Kacır, üretim kapasitesine dikkat çekerek ilk olarak "Türkiye, Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi" dedi.

Sektördeki teknolojik dönüşüme ve Türkiye'nin bu alandaki artan etkisine değinen Bakan Kacır, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:"Türkiye, Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi. Türkiye, Avrupa'nın lider otonom-elektrikli otobüs üreticisi oluyor"