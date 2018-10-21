Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki parmak izi paylaşımıyla terör, cinayet, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarının aralarında olduğu 471 olay aydınlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla, 2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) sistemlerinin karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalandı.



Bu kapsamda iki kurum arasında karşılıklı parmak izi paylaşımı ile bugüne kadar terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık ve diğer olaylar olmak üzere 471 olayın faili belirlendi.



Emniyet ve jandarmanın parmak izi paylaşımı ile rafa kaldırılan önemli terör olayları çözüme kavuştu.



Bu doğrultuda, 2011 yılında Hakkari-Çukurca karayolunun 17. kilometresinde Dağ ve Komanda Tugay Komutanlığına ait konvoyun geçişi sırasında terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Binbaşı Yavuz Başyar ile 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faili tespit edildi.



Bu olayın faillerine ait 11 parmak izinden 7'sinin Suriye uyruklu "Mustafa Muhiddin"e ait olduğu belirlendi.



Faili meçhul terör olayları çözüldü



"Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın parmak izi ile 9 faili meçhul terör olayı da aydınlatıldı.



Bu yılın temmuz ayında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Karadeniz bölge sorumlusu Yakışır'ın, 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.



Yakışır'ın parmak izleri, 2006 ve 2007'de Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve Diyarbakır'da Lice-Kulp karayolunda zırhlı aracın geçişi esnasındaki patlama ile 2016 ve 2017'de Trabzon Maçka ve Tonya'da evden hırsızlık olaylarındakilerle eşleşti.



Yine bu yıl haziran ayında Kahramanmaraş'taki silahlı çatışmanın ardından alınan iki parmak izinin, Gaffari Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi.



Yorulmaz'ın parmak izlerinin geçmiş yıllarda yaşanan 6 olaydaki parmak izleriyle eşleştiği tespit edildi.