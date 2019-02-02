15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası emniyet güçlerinin entegrasyon içerisinde çalışmasıyla beraber birçok faili meçhul olay aydınlatıldı. Aynı zamanda yurt içinde gizli kalmaya çalışan teröristler de teker teker tespit edilerek kıskıvrak yakalanıyor. Ayrıca 15 binden fazla parmak izi de sisteme yeniden kaydedildi. Yakalama esnasında alınan belgelerden, şüphelilerin evlerinden yapılan aramalardan elde edilen parmak izlerinden kaydedildi. İçişleri Bakanlığı detayları da paylaştı. 2765 olaydan 231'i PKK terör örgütü mensubu, irtibatı ya da ihtisakı tespit edilen terör örgütüne yönelik faaliyetler süren kişilerden oluşuyor. 61'i ise FETÖ yurt içerisinde gizli kalmaya çalışan kripto mensupları. 62 öldürme vakası aydınlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi.



15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası emniyet güçlerinin entegrasyon içerisinde çalışmasıyla beraber birçok faili meçhul olay aydınlatıldı. Aynı zamanda yurt içinde gizli kalmaya çalışan teröristler de teker teker tespit edilerek kıskıvrak yakalanıyor.



15 Temmuz sonrası emniyet ve jandarma, parmak izi sistemlerini birbirlerine açmıştı. Sistemlerin birbirine açılmasıyla beraber de veri alışverişi hız kazandı. Bu sayede son 3 ay içerisinde toplamda 2765 faili meçhul olay aydınlatıldı.



Ayrıca 15 binden fazla parmak izi de sisteme yeniden kaydedildi. Yakalama esnasında alınan belgelerden, şüphelilerin evlerinden yapılan aramalardan elde edilen parmak izlerinden kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı detayları da paylaştı. 2765 olaydan 231'i PKK terör örgütü mensubu, irtibatı ya da ihtisakı tespit edilen terör örgütüne yönelik faaliyetler süren kişilerden oluşuyor. 61'i ise FETÖ yurt içerisinde gizli kalmaya çalışan kripto mensupları. 62 öldürme vakası aydınlatıldı.



Terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele noktasında 145 uyuşturucu satıcı da tespit edildi.



685 hırsızlık olayı, 581 diğer olaylar aydınlatıldı.



Aydınlatmalar sırasında ele geçirilen belgeler üzerinden emniyet ve jandarma parmak izi tanıma sistemine yeni parmak izi koydu. Sisteme 7844 parmak izi eklendi.



7844 izinden 3687 farklı kişi irtibatlandırıldı. Elde edilen parmak izleri, emniyet ve jandarmaya yeni olayları aydınlatmak için de bir yol açtı, yol haritası çizdi.



ulusal.com.tr