Parolaları deşifre oldu: Rasim Ozan Kütahyalı’ya uzanan operasyonda yeni ayrıntılar

Parola "5 TL": Valizlerle Milyonlarca Lira Taşımışlar

Polisin takibiyle şebekenin kara parayı piyasadan çekme yöntemi de akıllara durgunluk verdi. Örgüt üyelerinin, parayı fiziki nakde çevirmek için özel bir kurye ağı kurduğu anlaşıldı:

Şifreli Banknot: Kuryelerin eline seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknot verildi. Aynı banknotun fotoğrafı ise Kapalı Çarşı ve Adana’daki anlaşmalı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi.

Valizle Teslimat: Kurye, döviz bürosuna gidip parola işlevi gören o 5 TL'yi gösterdiğinde, büro yöneticileri kendi hesaplarına aklanarak gönderilen milyonlarca lirayı valizler içinde nakit, döviz veya altın olarak kuryeye teslim etti.

Yüzde 10 Komisyon: Bu işlemlerden ötürü çeteye aracılık eden ve operasyon sonrası kayyım atanan döviz büroları ile kuyumcuların, aklanan paradan yüzde 10 komisyon aldığı belgelendi.