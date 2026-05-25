Parolaları deşifre oldu: Rasim Ozan Kütahyalı’ya uzanan operasyonda yeni ayrıntılar
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen cumhuriyet tarihinin en büyük finansal suç operasyonunda, tam 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti gerçekleştiren uluslararası bir şebeke deşifre edildi.
Finansal suç örgütünün, akladığı milyarlarca lirayı Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz bürolarından inanılmaz bir "parola 5 TL" kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürerek valizlerle kaçırdığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınıp tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini kırmayı başaran siber polisi, cihazdaki gizli yazışmaları ve dataları inceleyerek uluslararası düzeyde faaliyet gösteren dev yasa dışı bahis şebekesinin şemasını deşifre etti. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından çok yönlü ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Örgütün Kar Payı Yüzde 70: Halil Falyalı Bağlantısı
Teknik ve fiziki takipte; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını organize eden şebekenin, parayı bankalar, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden döndürdüğü saptandı.
Örgütü yurt dışından yöneten elebaşının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Selahattin Akın Uzun olduğu belirlendi. Karadağ ve KKTC hattında bağlantıları bulunan ve örgüt üyelerinin "Akın abi" diye hitap ettiği Uzun'un, dijital veriler ve altyapı için 2022 yılında suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Örgüt içindeki kar payı yüzde 70 olan Uzun'un, tüm finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlarla denetlediği saptandı.
Rasim Ozan Kütahyalı ve Banka Müdürleri de Listede: 198 Gözaltı Kararı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının ardından derinleşen soruşturma dosyasına çarpıcı isimler dahil oldu. Hakkındaki suç detaylarına ulaşılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da istenen raporların ardından soruşturma dosyasına resmen eklendi.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Uzun ve Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 161 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ve paravan şirketlere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye resmen el konuldu.
Parola "5 TL": Valizlerle Milyonlarca Lira Taşımışlar
Polisin takibiyle şebekenin kara parayı piyasadan çekme yöntemi de akıllara durgunluk verdi. Örgüt üyelerinin, parayı fiziki nakde çevirmek için özel bir kurye ağı kurduğu anlaşıldı:
Şifreli Banknot: Kuryelerin eline seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknot verildi. Aynı banknotun fotoğrafı ise Kapalı Çarşı ve Adana’daki anlaşmalı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi.
Valizle Teslimat: Kurye, döviz bürosuna gidip parola işlevi gören o 5 TL'yi gösterdiğinde, büro yöneticileri kendi hesaplarına aklanarak gönderilen milyonlarca lirayı valizler içinde nakit, döviz veya altın olarak kuryeye teslim etti.
Yüzde 10 Komisyon: Bu işlemlerden ötürü çeteye aracılık eden ve operasyon sonrası kayyım atanan döviz büroları ile kuyumcuların, aklanan paradan yüzde 10 komisyon aldığı belgelendi.