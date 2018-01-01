Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Yıldırım, Mehmetçikle yemek yedi, eğitim çalışmalarını izledi. Mehmetçiğin hazırladığı gösteri filmleri aratmadı.

Su altında, dehlizlerde ve kanalizasyonlarda...



Bataklık ve çamurlu arazide....



Parolaları, "Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız"...



Onlar, vatan nöbeti için yetiştirilen Mehmetçikler.



Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda dünyanın en zor eğitiminden geçiyorlar.



Subay, astsubay, asteğmen adayları ve uzman erbaşlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin coğrafi şartlarına benzer arazilerde eğitim görüyor.



Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando taburunu ziyaret etti. Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları tarafından karşılandı. Yıldırım, tabur komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'den bilgi aldı, eğitim çalışmalarına katıldı.



Başbakan için gösteri hazırlayan komandolar, 76 metre yüksekliğindeki kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" yöntemiyle iniş yaptı.



Daha sonra "Komando Andı" eşliğinde 40 metreye tırmandılar.



Dünyanın en zorlu eğitimlerinin verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını'nın gösterisi nefes kesti.





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