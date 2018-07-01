CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yerel seçim gerekçesiyle 'İstifa ve kurultay yok' diyerek zaman kazanmaya çalışırken, Muharrem İnce’nin ekibi Kılıçdaroğlu’nun kırmadan dökmeden 'uzlaşma' ile çekilmesini sağlamak istiyor.

CHP’de seçim sonuçları üzerine başlayan tartışmada tansiyon düşerken taraflar arasında mücadele taktik savaşı düzeyinde sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yerel seçim gerekçesiyle “İstifa ve kurultay yok” diyerek zaman kazanmaya çalışıyor. Muharrem İnce’nin ekibi ise Kılıçdaroğlu’nun kırmadan dökmeden “uzlaşma” ile çekilmesini sağlamak istiyor.

CHP’de seçim sonrası bir anda yükselen tansiyon karşılıklı atılan adımlarla düşürülmesine karşın parti içindeki mücadele önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir boyut kazanarak sürecek.



KILIÇDAROĞLU VE İNCE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ilk kez bir araya gelecek ve seçim sonuçlarını birlikte değerlendirecekler. Bu görüşmeden sonra hem Kılıçdaroğlu’nun hem de İnce’nin geleceğe dönük planlarını ve birbirine karşı pozisyonlarını netleştirmeleri bekleniyor.



İNCE SAHAYA İNİYOR

İnce, Kılıçdaroğlu ile yapacağı bu görüşmeden önce Erzurum’dan başlayarak bütün illeri ziyaret etme kararı almıştı. İlke olarak illere teşekkür ziyaretleri yapacak olan İnce’nin bu ziyaretleri aynı zamanda parti teşkilatlarına dönük bir “yoklama” niteliği taşıyacak. Erzurum’da kalabalık bir grup tarafından karşılanacağı öğrenilen İnce’nin buradaki toplantısının mitinge dönüşeceği belirtildi.

İnce’nin daha sonra diğer illere de giderek sürdüreceği bu ziyaretler ile hem örgütlerle var olan bağlarını güçlendirmeyi hem de seçim kampanyasında parti tabanın kendisine olan ilgisini canlı tutmayı amaçlıyor.



KILIÇDAROĞLU İNCİNMEDEN AYRILMALI

Parti tabanından yükselen baskılara “İstifa ve kurultay yok” diye karşılık veren genel merkez yönetiminin daha fazla dayanamayacağını düşünen muhalefet, öncelikle Kılıçdaroğlu’nun “kırmadan incitmeden” görevinden ayrılmasını planlıyor.

“Benim ağızımdan kurultay lafı duymayacaksınız” diyen Muharrem İnce’nin bu sözü de partideki muhtemel görev değişikliği için bir uzlaşma sağlanması çabası şeklinde yorumlanıyor.

Kulislerde, seçimden sonra CHP eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın İnce ve Kılıçdaroğlu’na yaptıkları ziyaretler seçim sonuçlarına yönelik tartışmadaki tansiyonu düşürmenin yanısıra iki taraf arasında bir “uzlaşma” sağlamaya dönük bir girişim olarak da değerlendiriliyor.



KURULTAY SON ÇARE

Muhalefet cephesinde, parti örgütünden ve tabandan gelecek baskılara karşın yönetimin uzlaşmaya yanaşmaması halinde son çare olarak olağanüstü kurultayı toplama zorunluluğu da konuşuluyor. Gelecek yıl Mart'ta yapılacak yerel seçimleri dikkate alan muhaliflerin, seçimler öncesinde genel başkan değişikliğini sağlamak için 700-800 imza ile Eylül'de ya da en geç Ekim ayında olağanüstü kurultayı toplamak için hazırlık içinde oldukları öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU ZAMANA OYNUYOR

Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibi de bütün gücüyle kurultayı toplamamak için çaba gösteriyor. Seçimin hemen ardından yerel seçim hedefini ortaya atan Kılıçdaroğlu ve yönetimi, “istifa” ve “olağanüstü kurultay” seslerini duymamazlıktan geliyor. Bu arada Genel merkez yönetimi tarafından il ve ilçelere “Gün genel başkanımız Kılıçdaroğlu’na sahip çıkma günüdür”, “Zaman ben değil biz zamandır” şeklinde mesajlar gönderiliyor.

Yerel seçimlerde HDP’ye giden oyların geri geleceği ve HDP’nin büyükşehirlerde CHP’yi destekleyeceği hesabını yaparak daha başarılı olacaklarını ileri süren Kılıçdaroğlu ve ekibine, yeniden aday gösterileceğine inanan bazı belediye başkanları destek veriyor. Ancak parti içinde “Bu genel başkan ve yönetim ile belediye seçimlerini kazanamayız” diyenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekiliyor.

Eski bir partili Kılıçdaroğlu ve yönetimi için şu değerlendirmeyi yaptı: “Bana göre, Genel Merkez önünde ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ diye bağırtılan gençler bile böyle bir umudun olduğuna artık inanmıyor. Onun kalmasını isteyen kimse yok. Gürsel Erol hakkında ihraç kararı alarak örgütteki isyanı bastırmaya çalışıyorlar. Partililer seçimin şokunu daha atlatamadı. Esas gümbürtü bu şok atlatıldıktan sonra ortaya çıkacak. Bazı il başkanları şimdiden kurultay istekleri ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde bunların sayıları hızla artacak. Bu durumda da yönetimin yapacağı fazla bir kalmayacak. İmza toplanarak gidilecek ve kılıçların çekildiği bir olağanüstü kurultay partiye zarar verir. Parti içinde yeni bir kırılma yaratmamak için bütün bunların uzlaşma ile yapılması lazım. Kılıçdaroğlu toplamalıdır. Parti tabanında bir kırılma yaratmamak için de kendisi de aday olmamalıdır.” Zihni ERDEM/ Aydınlık