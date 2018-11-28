Siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. AKP’nin üç büyük şehirde kendilerini destekleme kararı alan MHP’ye jest olarak Adana, Osmaniye ve Manisa’da aday göstermeyeceği belirtiliyor. CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde ise henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

Seçimler yaklaşıyor, adaylar netleşiyor, siyasi partilerin ittifak görüşmeleri devam ediyor.



Cumhur ittifakını yerel seçimlerde de sürdürme kararı alan AKP ve MHP, üç büyük şehir dışında da birlikte hareket etmenin yollarını arıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kast ettiği jestin; Adana, Osmaniye ve Manisa’yı kapsayacağı, AKP’nin bu şehirlerde MHP adayına destek vereceği belirtiliyor.



Böylece, üç büyük şehirde AKP adayını destekleyen MHP’ye karşılık verilmiş olacak.



AKP ve MHP’nin İstanbul adayı ise henüz netlik kazanmış değil. Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kulislerde ilçe adaylarının belirlenmesi konusunda bazı sorunların yaşandığı konuşuluyor. Sürecin netleşmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika ziyaretinden dönmesi bekleniyor.



Öte yandan muhalefet de ittifak görüşmelerine devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, CHP ve İyi Parti arasında Ankara krizi yaşanıyor.



İyi Parti, üç büyük şehrin tamamında CHP’ye destek vermeye yanaşmazken, Ankara’da kendi adayının desteklenmesini istiyor.



İyi Parti ayrıca, Ankara’da kendi adaylarının desteklenmemesi durumunda Mersin, Antalya ve Manisa’da CHP’nin desteğini şart koşuyor.



CHP Parti Meclisinde ise İyi Parti’nin taleplerinin makul bulunmadığı, partinin iddialı olduğu tüm büyükşehirlerde aday göstermesinin istendiği öğrenildi.



İki partinin yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacağı, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in önümüzdeki hafta yapacağı nihai toplantıda netleşecek.



ulusal.com.tr