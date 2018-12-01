Yerel seçimler öncesinde ittifak temasları ve belediye başkan adaylıklarına ilişkin hareketlilik üst seviyede. 50 belediye başkan adayını daha açıklayan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli "İttifak görüşmeleri iyi gidiyor" dedi. AKP'de gözler İstanbul adayına çevrilirken, İyi Parti-CHP cephesinde Ankara'daki sorunun çözülmeye çalışıldığı belirtiliyor.

2019 Mart ayında yapılacak seçimler öncesi partilerde hem ittifak hem de adaylık temasları sürüyor.



AKP-MHP ittifakına ilişkin son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika dönüşüne dikkat çekti, "görüşmeye hazırız" dedi.



Bahçeli'den ittifaka ilişkin olumlu mesajlar verilirken, MHP'nin 9'u il 41'i ilçe 50 belediye başkan adayı da açıklandı. Daha önce 16 il ve 23 ilçe belediye başkan adayı ilan edilmişti.



Bazı iller ise dikkat çekiyor. Çankırı, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırşehir ve Nevşehir'de gösterilen belediye başkan adayları bu kentlerde AKP ile yarışacak.



AKP'de İstanbul mesaisi de sürüyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken ilçe adaylarına ilişkin sorunların olduğu konuşuluyor.



CHP ile İyi Parti arasındaki görüşmelerde de hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile aralarında kriz oluşturan Ankara adaylığına ilişkin konuştu. Akşener Ankara'da "çatı aday" mesajı verdi. "İki partinin ortak adayı olabilir" dedi.



Akşener, İstanbul ve İzmir'de ise CHP'yi destekleyecekleri mesajını verdi, " İstanbul'a gelince elbette CHP önde. İzmir tartışmaya bile değmez" ifadelerini kullandı.



Adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için konuşulan Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi. Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuşan Yavaş, aday olması halinde kazanacağını ifade etti.



CHP'de ise gözler 6 Aralık tarihinde. Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılacak MYK toplantısının ardından toplanacak, 300 belediye başkan adayını daha belirleyecek.





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