Yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday ve ittifak trafiği devam ediyor. AKP Kocaeli, İyi Parti ise Konya adayını açıkladı. CHP'de İstanbul'un üç bölgesinde seçim koordinatörlerini belirledi. MHP ise Cumhur İttifakı kapsamında iki ili daha iktidar partisine bıraktı.

Adaylar açıklanıyor, ittifaklara yeni kentler ekleniyor.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda AKP'de bir il daha açıklandı.



Kocaeli adaylarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilan etti. Buna göre AKP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın oldu. Gebze'de Zinnur Büyükgöz, Gölcük'te Ali Yıldırım Sezer, İzmit'te Azize Sibel Gönül, Kandıra'dan ise Adnan Turan aday gösterildi.



AKP dışında adayını açıklayan diğer parti ise İyi Parti oldu. İyi Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Oğuz Şimşek...



CHP'de ise İstanbul'un üç bölgesinde seçim görevlileri belirlendi. İstanbul 1'inci Bölge Onursal Adıgüzel, 2'inci Bölge Gökan Zeybek, 3'üncü Bölge ise Özgür Karabat'a emanet edildi.



MHP'de de seçim hazırlıkları ittifak temaslarıyla devam ediyor. Yerel seçimlerde iş birliği kararı alan AKP ile MHP, Ordu ve Samsun belediyeleri adayları için anlaştı. İki büyükşehir belediyesinde de AKP adaylarının destekleneceği belirtiliyor.



Öte yandan MHP'den "kamp" açıklaması geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından il başkanlarının, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam kampına çağrıldığını bildirdi.



Siyasi partilerde aday hareketliliği devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan da önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; 17 Ocak'a kadar gerçek yerleşim yerlerine kaydını aldırmayan seçmenler oy kullanamayacak. Açıklamada, "Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr