31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için partiler hazırlıklarını sürdürüyor. 5 ila 12 Kasım tarihleri arasında aday başvurularını alacak AKP, sahada isim yoklamasına devam ediyor. CHP ise adaylık başvurularını 19 Ekim'de sona erdirecek ve 24 Ekim'de gelinen noktayı değerlendirmek üzere Parti Meclisi toplantısı yapacak. Bir diğer toplantı yapacak parti de 20 Ekim'de MHP olacak.

Partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Seçmenler yerel yöneticileri belirlemek için 31 Mart 2019'da sandığa gidecek.



Sahada anket çalışmalarını sürdüren AKP'de belediye başkanlığı için adaylık başvuruları 5 ila 12 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



AKP Genel Merkezi başvuruların ardından temayül yoklaması ve mülakatlar yapacak. Adaylar icraat ve vaatleri hakkında raporlar sunacak.



AKP'nin aksine ise CHP aday başvurularını almaya başlamıştı. Başvurular ise 19 Ekim'de sona erecek.



24 Ekim'de ise CHP Parti Meclis'i bir toplantı düzenleyecek. Genel Merkez tarafından üzerinde tam mutabakat sağlanan 200'e yakın belediye başkanı adayı Parti Meclisi'nin onayına sunulacak.



Ayrıca Çarşamba günü basına kapalı yapılan toplantıda grup başkanvekilleri milletvekillerine "Saha inin" talimatı verdi. Talimat ağırlıklı olarak CHP'nin yüksek oy farkıyla kaybettiği belediyelerde seçmenin nabzının tutulması için vekillere iletildi.



AKP ile yerel seçimde ittifakın yolunu arayan MHP de hareketli bir dönem geçiriyor. Seçimler kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 20 Ekim'de il başkanlarını Ankara'da toplayacak. Toplantıda, il başkanları yerel seçim stratejisi hakkında bilgilendirilecek, görüş alışverişi yapılacak.



AKP, CHP ve MHP'nin yanı sıra İyi Parti ve Vatan Partisi'nde de seçim çalışmaları sürüyor. İyi Parti yöneticileri "İyilik Kervanı" adı altında kentleri dolaşıyor.



Vatan Partisi de adaylık başvurularını almaya devam ediyor. Ayrıca sahada aday yoklaması yapıyor.



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