Meclis'te grup toplantıları vardı. AKP ve MHP liderlerinin gündeminde Fırat'ın doğusundaki gelişmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın gerekenleri yapmaması durumunda Türkiye'nin PKK/PYD'ye karşı en üst düzeyde tedbir alacağını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Fırat'ın doğusunun tehdit olmaktan çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Partilerin haftalık olağan grup toplantıları yine hararetliydi. Erdoğan ve Bahçeli'nin hedefinde PKK/PYD vardı…Kılıçdaroğlu ile Akşener'in gündeminde ise ekonomideki gelişmeler vardı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK/PYD'nin 90 günde Menbiç'ten çıkartılması için Amerika ile yapılan mutabakatın işlemediğini söyledi. Menbiç ve Fırat'ın doğusunda gerekenin yapılacağını ifade etti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Fırat'ın doğusundan terör örgütünün temizlenmesi gerektiğini belirtti.Liderlerin gündeminde İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesi tartışmaları da vardı.Erdoğan ve Bahçeli, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bu açıklamaya yanıt verdi.Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye yanıt gecikmedi.İş Bankası tartışmasına bir yorum da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.Kılıçdaroğlu ve Akşener İş Bankası'nın yanı sıra ekonomideki gelişmelere ilişkin de değerlendirmeler yaptı. İki lider de AKP'nin enflasyonla mücadele planını eleştirdi.