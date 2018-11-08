2019'un Mart ayındaki yerel seçimler için partilerin aday mesaisi sürüyor. 5 Kasım'da aday başvurularını almaya başlayan AKP'de Aday Tespit Komisyonu kuruldu. CHP'de ise 14 Kasım'da yapılacak Parti Meclisi toplantısında 150'ye yakın belediye başkan adayının açıklaması bekleniyor. MHP ise 23 ila 25 Kasım'da Antalya'da kampa girecek.

Seçim atmosferine giren partilerin belediye başkanlıkları için aday tarama mesaisi devam ediyor.



5 Kasım'da aday başvurularını almaya başlayan AKP bu süreci 12 Kasım'da bitirecek. Adaylık başvuruları gelmeye devam ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Aday Tespit Komisyonu kuruldu.



Ayrıca AKP, bu yıl ilk olarak temayül yoklamasını elektronik ortamda yapacak. 160 bin delege 18 Kasım'da kendisine yöneltilecek 5 soruyu yanıtlayacak.



31 Mart 2019'daki yerel seçimler için CHP'de de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 14 Kasım'da Parti Meclisi toplantısı yapacak CHP, yaklaşık 150 belediye başkan adayını daha ilan edecek. Daha önce 100 ilçe ve belde belediye başkanı adayı ilan edilmişti.



Ulusal Kanal'a konuşan bir CHP Parti Meclisi üyesi, ilçelerde aday olmak isteyen mevcut milletvekillerine kapıların kapalı olduğunu söyledi.



Parti Meclisi üyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara için Mansur Yavaş'ı gündeme getirmesini de değerlendirdi. Bu duruma tepkilerin olduğunu söyleyen PM Üyesi, parti içinde "Mansur Yavaş seçimi kazanırsa CHP'den ayrılır" görüşünün hakim olduğunu ifade etti.



CHP'li kaynak, kulislerde merak edilen CHP ile İyi Parti'nin işbirliği yapıp yapmayacağı konusuna ilişkin de bilgi verdi. Özellikle Ankara'da İyi Parti ile ortak aday çıkarma konusunun ilçe belediyeleri için iki parti arasında sağlanacak uzlaşmaya bağlı olduğunu belirtti. Bu noktada da özellikle İyi Parti'nin uzlaşma için gündeme getirdiği belediyelerin Keçiören ve Etimesgut ilçeleri olduğu öğrenildi.



Bu arada çarşamba günü Genel İdare Kurulu toplantısı yapan İyi Parti içinde ise CHP ile ittifak yapılmasına ilişkin farklı görüşler var. Bir grup yönetici İyi Parti'nin tek başına seçimlere girmesi gerektiğini savunurken, bazı isimler ise 24 Haziran sonuçlarına göre belirli noktalarda işbirliği yapılabileceği görüşünde.



AKP ile ittifak yapmama kararı alan MHP yerel seçimler için bir kez daha kamp yapacak. Kamp, 23 ila 25 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.



ulusal.com.tr