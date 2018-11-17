Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları sürüyor. AKP'de aday adaylığı için süre sona erdi. Gözler yarın yapılacak temayül yoklamasına çevrildi. MHP'de de aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP ve İyi Parti'de ise gündem ittifak çalışmaları.

2019 Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor.



AKP'de belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatları için ek süre tanınmıştı. Süre 16 Kasım saat 24 itibariyle sona erdi. İktidar partisinde gözler yarın elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamasına çevirildi.



AKP teşkilatlarına hangi soruların sorulacağı ise merak konusu. Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'a göre, AKP üyelerine, belediye başkanlarını "Belediye Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Teşkilat İlişkileri" yönünden nasıl değerlendirdikleri sorulacak. Habere göre teşkilatlara imza karşılığı manyetik kartlar verilecek.



AKP ile yerel seçim ittifak yapmayacağını açıklayan MHP'de ise gündem Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un açıklamaları oldu.



Enginyurt'a yanıt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli "Açıklamalar Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır" ifadelerini kullandı.



CHP ve İyi Parti'de îse gündem ittifak çalışmaları. Konuya ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklamalar geldi. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın 24 Haziran’daki seçim sonuçlarına göre hazırlanan bir simülasyonun sunumunu yaptığını anlattı.



Görüşmelerin 2 hafta içinde sonuçlanmasını istediğini belirten Akşener "Seçmenlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık.”ifadelerini kullandı.



Akşener, İstanbul ve Ankara'daki seçimler için "Ankara ve İstanbul bilek güreşinin olacağı yerdir” ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr