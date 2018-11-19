Yerel seçimler için siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor. AKP'de belediye başkan adayları için gözler 18 Kasım'da tamamlanan temayül yoklamasının sonuçlarına çevrildi. CHP ile İyi Parti arasında süren ittifak ve işbirliği görüşmelerinin ise bu hafta netleşmesi bekleniyor.

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kaldı. Siyasi partilerin seçim hazırlıkları hız kazandı.



16 Kasım'da aday başvurularını almayı tamamlayan AKP'de delegeler 18 Kasım'da temayül yoklamasına katıldı. Bu yıl ilk defa uygulanan "e-temayül"ün sonuçları Genel Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasında. Çarşamba günü Erdoğan sonuçları kurmaylarıyla değerlendirecek. Eğilim yoklamaları hangi ilde kimin aday olacağına ilişkin önemli bir unsur olarak görülüyor.



İstanbul adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için ise Mehmet Özhaseki'nin isminin temayülden birinci çıktığı iddia edildi.



Aday mesaisini sürdüren AKP'nin lokal işbirliği için MHP ile yeniden temasa geçeceği öne sürüldü. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hafta içinde görüşeceği iddia edildi.



Cumhur İttifakı cephesinde hareketlilik sürerken CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak ve işbirliği görüşmeleri de devam ediyor.



Geçen hafta bir araya gelen liderlerin ardından görüşmeler heyetler arasında sürüyor.

Teknik hazırlık yapan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çalışmaları liderlerine sunacak.



Kulislerde konuşulanlara göre, İyi Parti, Ankara, Balıkesir, Mersin ve Muğla'da CHP adaylarını destekleyecek. Kayseri, Kırşehir gibi İç Anadolu kentlerinde ise CHP İyi Parti adaylarını destekleyecek.



İyi Parti ile açıktan, HDP ile arka kapı diplomasisi yürüten CHP'nin gündeminde Saadet Partisi de var. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçddaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr

