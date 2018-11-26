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Partilerin yerel seçim hazırlıkları

AKP'den yapılan açıklamaya göre yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

Partilerin yerel seçim hazırlıkları

31 Mart 2019'daki yerel seçimler için aday mesaisi ve ittifak görüşmeleri sürüyor.

AKP, 24 Kasım Cumartesi günü 40 il için belediye başkan adayını açıklamıştı. AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Meclis Grup Toplantısında 20 ilin daha adayının ilan edileceği belirtildi.

İlan edilecek iller arasında Ankara ve İzmir'in yanı sıra Muğla, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Konya, Mardin, Trabzon ve Sakarya büyükşehir belediyesi var.

Ankara'da eski bakan Mehmet Özhaseki'nin, İzmir'de ise yine eski bakan Nihat Zeybekçi'nin aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İyi Parti ile görüşmelerini sürdüren CHP, Saadet Partisi ile de en üst düzeyde resmi temasını başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akşener, CHP'nin 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir’i masaya getirmek istemediğini söyledi. Bu nedenle görüşmelerin geriye kalan 9 büyükşehir üzerinden sürdüğünü belirtti.

İki parti arasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan teknik çalışmalara devam ediyor. Son kararı iki partinin genel başkanları verecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #aday #ankara #izmir #istanbul
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