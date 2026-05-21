Partisine dönen CHP'liler belli oldu... İşte o liste!

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayını "mutlak butlan" kararıyla iptal etmesinin ardından parti içi yönetim mekanizması yeniden şekilleniyor. Yargının partinin kurumsal işleyişine müdahale etmediği, aksine kurultay sürecine gölge düşüren usulsüzlükleri tespit ederek delegelerin asıl iradesini hükme bağladığı süreçte, gözler yeni yönetim listesine çevrildi. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine geri dönüyor.

PARTİ MECLİSİ LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR

Kurultayın gerçek iradesinin tescillenmesiyle birlikte, 52 kişilik Parti Meclisi (PM) listesinde yer alan ancak geçen süreçte belediye başkanı olan ya da TBMM'de idari görev üstlenen isimlerin üyelikleri düştü. Bu isimlerin yerine 15 kişilik yedek listeden isimlerin getirilmesi süreci başladı.

ÜYELİĞİ DÜŞEN İSİMLER

Belediye Başkanları: Onursal Adıgüzel (Ataşehir), Ahmet Akın (Balıkesir), Muharrem Erkek (Çanakkale) ve Candan Yüceer (Tekirdağ). Onursal Adıgüzel'in yerine Umut Aktoğan'ın, Ahmet Akın'ın yerine ise Hakkı Süha'nın gelmesi bekleniyor.

TBMM İdari Görevlileri: Grup başkanvekilliği ve meclis başkanvekilliği görevleri bulunan Murat Emir, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır.

İstifa Edenler: Profesör Gaye Usluer ve Eren Erdem partiden daha önce istifa ettikleri için listede yer alamayacak.

GÖREVE DEVAM EDENLER

Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Deniz Demir, Gürsel Erol, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Ednan Arslan, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynel Emre, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Tahsin Tarhan ve Özgür Karabat listedeki yerlerini koruyor.

Yedek listeden yönetime dahil olacak isimler arasında Emre Yılmaz, Mehmet Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Tüm ve Cemal Canpolat bulunuyor. Ayrıca Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek'in de bu kararla birlikte yönetime geri döndüğü bildirildi.