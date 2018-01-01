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Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde süre uzatımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde süre uzatımı

Emniyet Genel MüdürlüğüNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.

Resmi Gazete'de, 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pasaport ve ehliyet hizmetleri #Emniyet Genel Müdürlüğü #Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
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