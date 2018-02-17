Hususi ve hizmet damgalı pasaport için başvurular 81 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne, umuma mahsus pasaportlar ile sürücü belgesi için başvurular ise 681 ilçe nüfus müdürlüğüne yapılacak. Yeni nesil pasaportlar, içerisinde çip barındıran polikarbon malzemesiyle sahteciliğe karşı daha güvenli olacak

Pasaport ve sürücü belgelerine yönelik işlemleri yürütme görevini 2 Nisan'dan itibaren devralacak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli, başvurudan belgelerin teslimine kadar tüm uygulamaların anlatıldığı eğitimler verilecek.



676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25'inci maddesiyle pasaport ve sürücü belgelerine ait iş ve işlemleri yürütme görevi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verildi.



Kanun Hükmünde Kararname'nin 26'ncı maddesi uyarınca ikinci nesil Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Pasaportları'nın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmesine 2 Nisan'da başlanacak.



Kişisel bilgilerin yer aldığı bölümü yeni nesil T.C. kimlik kartlarında da kullanılan polikarbon maddeden yapılacak ikinci nesil e-pasaportlar, mevcut pasaportlara göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak.



AB'nin vize serbestliği kriterlerinden biri olan yüksek güvenlik özelliğini de destekleyen bu pasaportlar, içerisinde çip barındıran polikarbon malzemesiyle sahteciliğe karşı daha güvenli olacak.



Hizmetin daha verimli olması için eğitim planlandı



Hususi ve hizmet damgalı pasaport için başvurular 81 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne, umuma mahsus pasaportlar ile sürücü belgesi için başvurular ise 681 ilçe nüfus müdürlüğüne yapılacak.



Nüfus müdürlüklerince bu hizmetin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Pasaport ve Sürücü Belgeleri Uç Kullanıcı Eğitimi planlandı.



Verilecek eğitim, vatandaşların il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapacakları pasaport ve sürücü belgesi taleplerine ilişkin başvuru işlemlerinden itibaren bu belgelerin teslim edilmesine kadar geçen tüm uygulamaların tatbiki olarak yapılacak.



Söz konusu eğitim, 19 Şubat-4 Mart tarihlerinde 81 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 762, genel müdürlükten 23 personel olmak üzere 785 kişinin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilecek.