Pasifik'ten Göktürk'e 'Next Level' projesi: Lansmanda Galatasaraylı yöneticiler ve futbol takımı da yer aldı

Pasifik Holding'in amiral gemisi konumundaki Pasifik GYO, İstanbul’un yeni prestij adresi olarak öne çıkan Next Level Kemer’i, Galatasaraylı yöneticiler ve futbol takımının yer aldığı özel bir etkinlikle tanıttı.

Türk sporuna Galatasaray Futbol A Takımı forma göğüs sponsoru olarak verdiği destekle dikkat çeken Pasifik Holding, “yaşamı tasarlama” tutkusuyla birçok ödüllü projeye imza atan Pasifik GYO’nun yeni yatırımı Next Level Kemer için özel bir lansman etkinliği düzenledi. Dün gerçekleştirilen bu etkinliğe; Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve aralarında Osimhen, Icardi, Sane, İlkay gibi isimlerin bulunduğu Galatasaray Futbol A Takımı’nın tüm oyuncuları katıldı.

"BEŞ YILDIZLI TAKIMA, BEŞ YILDIZLI PROJE"

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, lansmanda yaptığı konuşmasında hem Galatasaray ile olan iş birliğinin anlamını hem de Next Level Kemer’in geldiği noktayı şu sözlerle anlattı: “Galatasaray gibi tarih yazmış, başarılarıyla Türkiye’ye ilham vermiş bir kulübü ağırlamak bizim için sadece bir sponsorluk ilişkisi değil, ortak bir vizyonun göstergesi. Galatasaray nasıl sporda her zaman bir üst seviyeyi hedefliyorsa, biz de gayrimenkul sektöründe aynı ‘next level’ yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Biz burada beş yıldızlı bir takıma, beş yıldızlı bir proje tanıtıyoruz. Gerçekten de beş yıldızlı takım ile beş yıldızlı proje birbirine çok yakıştı. Daha önce de altını çizdiğimiz gibi, Next Level markamızla Galatasaray’ın mottosunun örtüşmesi bizim için çok anlamlı. Çünkü biz bir projeye ‘Next Level’ adını verdiğimizde, o bölgeye, o şehre yeni bir seviye kazandırma iddiasıyla hareket ediyoruz. Nitekim daha önce hayata geçirdiğimiz Next Level İstanbul projemizle kente bir seviye atlattığımızı düşünüyoruz. Bu yeni projeyle de Göktürk bölgesine aynı vizyonu taşıyacağız.”

Amaçlarının sadece konut üretmek olmadığını ifade eden Fatih Erdoğan, bulundukları şehre değer katan, yaşam kültürünü dönüştüren projeler geliştirmek için çalıştıklarını, Next Level Kemer’in bu anlayışın İstanbul’daki en güçlü yansımalarından biri olduğunu söyledi. Erdoğan, projenin satış detaylarına ilişkin şunları kaydetti: “Next Level markasının gayrimenkulde her zaman bir seviye yukarı taşıma vizyonunu yansıtan Next Level Kemer’de doğayla bütünleşen yatay mimarisiyle şehrin temposuna nefes aldıran yeni bir yaşam konsepti oluşturduk. Projemizin tamamlanmasına yaklaşık bir yıl kaldı. Şu ana kadar konutların yüzde 30’u satıldı. Projemizi şu ana kadar büyük oranda öz kaynaklarımız ile ilerlettik. Bu da yatırımcılar açısından güvenin en somut göstergesidir. Bu lansmanı teslime bir yıl kala yapıyoruz. Metrekaresi 200 bin liradan başlayan fiyatlarla yarısı peşin yarısı teslimde ödeme seçeneğiyle projemizden ev sahibi olmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra 48 ay vadeli olmak üzere 1,29 oran ile önemli bir satın alma alternatifimiz daha bulunuyor.”

ÖZBEK: "İKİ KURUM DA AYNI VİZYONLA ÇALIŞIYOR"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise iki kurumun ortak vizyonuna dikkat çekerek “Pasifik Holding, hayata geçirdiği projelerle bulunduğu her bölgeye değer katıyor, o bölgenin bir üst seviyeye çıkmasına öncülük ediyor. Galatasaray olarak biz de Türk sporunu, özellikle Türk futbolunu bir üst seviyeye taşımak için aynı vizyonla çalışıyoruz” diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti: “Bu nedenle iki güzide kurumun bir araya gelmesi, çok anlamlı ve güçlü bir birliktelik oluşturuyor. Pasifik Holding ile yaptığımız iş birlikleri her zaman bize güç verdi, şampiyonluklarımızda da bu desteğin etkisini gördük. Next Level Kemer projesi, konumu, doğayla iç içe yapısı ve yaşam kalitesiyle gerçekten çok özel bir proje. Pasifik Holding’i bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, Pasifik Holding ile olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere altyapı tesislerimiz dâhil pek çok alanda yeni iş birlikleri için görüşmelerimiz devam ediyor. Next Level Kemer Lansmanı da bu sürecin önemli bir adımı.Futbolcularımız ve yatırımcılarımız için burada sunulan özel fırsatların hem kişisel hem de ekonomik açıdan değerli olacağına inanıyorum. Pasifik Holding’in projeleriyle sadece gayrimenkul değil, yaşam standardını da bir üst seviyeye taşıdığına bir kez daha tanıklık ediyoruz.”

YÖNETİMDEN SPONSORLUK VURGUSU

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Pasifik Holding’in Türkiye’de yaptığı başarılı ve büyük projelerle adından her geçen gün daha fazla söz ettirdiğini vurgulayarak, “Bilhassa geçen sene lansmanı yapılan Zincirlikuyu’daki muhteşem projeden sonra İstanbul’un yeni güzide semti Göktürk’te yer alan Next Level Kemer projesini başlattı, kendilerini tebrik ediyorum. Yaptığı her işte fark yaratan Pasifik Holding ile Galatasaray gibi Türkiye’nin en büyük kulübünün bir arada olması her iki tarafa da ayrı bir enerji veriyor. Bu güçlü sinerjinin gün geçtikçe daha da büyüyeceğine ve her iki tarafa şans getireceğine inanıyorum” dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da, Pasifik Holding ile kurulan güçlü iş birliğine dikkat çekerek sponsorluk sürecine dair şu detayları paylaştı: “Öncelikle bu projede Fatih Bey bize inandı. Gerçekten ilk aradığım zaman ‘mutlaka olman lazım’ dedim. İlk başta tereddüt içindeydi. İlk önce sırt sponsorumuz olmuştu, daha sonra göğüs sponsorumuz oldu. Ama şu bir gerçek ki Allah bizi mahcup etmedi. Galatasaray dünya kulübü; bunun farkına vardı. Şu anda dünya basını bizle görüşmek istiyor. Geldiğimiz nokta çok farklı bir nokta. Bu da bizim sponsorlarımızın bakışlarını daha farklı şekilde ortaya çıkartıyor. Biz Viktor’un transferinde konuşuyorduk. Sağ olsun, herkesin sorduğu ‘sponsorluklar nereden gelecek?’ sorusunun cevaplarından biri Pasifik Holding oldu. Bugün 6 milyonluk sponsorluk bütçesinin 2 milyonunu Pasifik Holding karşılıyor. Diğer iki sponsorumuz da netleşti, bunları daha sonra başkanım açıklayacak. Bunun haricinde Okan hocamla projeye gittik, birazdan o da duyar. Okan hocam Etiler’deki projesinden yer almıştı. Sağ olsunlar, bize destek oldular.”

OKAN BURUK: "FUTBOLCULARIMA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TAVSİYE EDİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pasifik Holding ile yapılan bu iş birliğinden son derece memnun olduklarını belirterek, “Her iki tarafın da kazanacağı, değeri yüksek projeler üretmek için yürüttüğümüz görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Fatih Erdoğan’a, yönetim kurulu üyelerine ve tüm Pasifik çalışanlarına Galatasaray’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Next Level markasıyla ortak yürüdüğümüz bu süreçte, birlikte daha birçok şampiyonluğu kutlayacağımıza inanıyorum. Bu proje yalnızca bir gayrimenkul yatırımı değil, aynı zamanda yaşam kalitesi ve vizyon anlamında da çok kıymetli bir adım. Benim için Fatih Erdoğan’ı ve Pasifik ailesini tanımak büyük bir mutluluk. Sponsorluk ilişkimizin ötesinde, samimi ve vizyoner bir dostluk gelişti. Bu projeyi futbolcularımıza da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum; çünkü gerçekten çok özel, ulaşımı kolay, doğayla iç içe ve değerli bir yaşam alanı. Pasifik Holding’i bu başarılı projelerinden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Yaşam alanının bir konuttan daha fazlasını sunması gerektiği" mottosuyla yükselen Next Level Kemer’de 9 blokta toplam 274 adet konut bulunuyor. Proje, genç çiftlerden geniş ailelere, güvenli ve keyifli bir yaşam sürmek isteyenlere Next Level bir yaşam vaat ediyor. 1+1’den 5,5+1’e kadar değişen konut tipleri ve 80 metrekareden 438 metrekareye kadar geniş seçeneklerin bulunduğu Next Level Kemer, çocukların dışarıda rahatça oynayabileceği modern bir mahalle atmosferi sunmayı amaçlıyor. Next Level Kemer, farklılaşan ihtiyaçlara göre tasarlanmış, yeni bir proje olarak Göktürk’teki arayışları karşılayan modern bir yorumla inşa ediliyor. Şehrin merkezinden uzaklaşmadan, doğayla iç içe bir yaşam vaat eden Next Level Kemer, eski mahallelerin o samimi havasını, insanların birbirini tanıdığı o sıcak ortamı özleyenler için, mahalle kültürünü modern bir bakışla yeniden canlandırıyor.