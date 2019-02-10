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Resmi Gazete'de yayımlandı

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ateşleyici yeterlilik belgesi düzenlenecek kişiler, ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklarının bulunmadığını resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen sağlık raporu ile belgelendirecek.

Adaylar tamamladıkları belgelerle il valiliğine başvuracak
İstenen belgeleri tamamlayan adaylar da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını yazdıkları bir dilekçe ile ikamet ettikleri il valiliğine başvuracak.
Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları yürütecek.
Öte yandan yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (c) bendinde yer alan "belge aslı ve" ibaresi "belgenin aslı veya" şeklinde değiştirilirken aynı fıkranın (a), (d), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

 

Etiketler; #Resmi Gazete
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