Patrikhanenin ‘ekümeniklik’ iddiasına Lozanın imzalandığı bina önünden tepki: Bartholomeos CIA operasyonunda görev almıştır

Vatan Partisi İsviçre Temsilciliği, Lozan Antlaşması’nın imzalandığı Beau-Rivage Palace önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümeniklik” iddiasına tepki gösterildi.

Açıklamayı yapan Vatan Partisi İsviçre Temsilcisi Hasan Kemahlı, seçilen mekanın önemine dikkat çekerek, "Lozan’da bu tarihi binanın önündeyiz. Bu bina aynı zamanda biz Türkler için simgesel bir öneme sahiptir. Türkiye’nin milli mücadele savaşında şehitlerle, kanla kazandığı bağımsızlığı bu binada yapılan Lozan Anlaşmasıyla dünyaya ilan edilmiştir." dedi.

'PATRİK, LOZAN’I TANIMAYARAK SUÇ İŞLEMEKTEDİR'

Kemahlı, Patrikhanenin hukuki sınırlarını aştığını belirterek, "Lozan’dayız çünkü Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Türkiye’de bulunan Fener Rum Patrikhanesi Lozan anlaşmasının hükümlerine uymamakta ve dolayısıyla Türkiye’nin egemenliğini ihlal etmektedir. Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir kuruluştur. Patriğin kendisini ekümenik olarak tanımlamasının tarihsel ya da hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Patrik, adeta Lozan’ı tanımayarak açıkça suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.

'BARTHOLOMEOS CIA OPERASYONUNDA GÖREV ALMIŞTIR'

Kemahlı, Fener Rum Patrikhanesi'nin uluslararası siyasi operasyonlarda araç olarak kullanıldığını öne sürerek, "Fener Rum Patriği Bartholomeos Türkiye ve Rusya’ya karşı hareket etmekle kalmamış, tüm bunları ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ve parasıyla yaparak CIA operasyonunda görev almıştır. Ekümeniklik iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ve uluslararası antlaşmaları hiçe sayan Patrik Bartholomeos’un tüm bunları neden yaptığı şimdi çok daha iyi anlaşılmaktadır" dedi.

Patrikhanenin Ukrayna ve Baltık ülkelerindeki faaliyetlerine de değinen Kemahlı, "Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi, 2019’da Rus Kilisesi’ni bölmek için Ukrayna Patrikliği’nin kuruluşuna izin vermişti. Ukrayna Patrikhanesi’nin kuruluşu, Batı’nın Rusya’ya karşı dini bir kışkırtma hamlesiydi. Bartholomeos aynı zamanda, Litvanya, Letonya ve Estonya’daki kiliseleri Rus kilisesinden koparmak amacıyla yerel milliyetçileri ve Neonazileri desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

Kemahlı, açıklamasının sonunda, "Türkiye Cumhuriyeti bu duruma daha fazla sessiz kalamaz! Lozan Anlaşmasını çiğneyen, komşularımızla ilişkilerimizi hedef alan, CIA tertiplerinde görev alan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi’yle ilgili Türkiye Hükümetini göreve çağırıyoruz!" dedi.