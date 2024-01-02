Patrondan Emekçiye Skandal Hareket! Suratına Fırlattı...

İşçilerin yemek ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında, patron yanına çağırarak hakaretler savurduğu işçinin suratına kağıt fırlattı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Patrondan Emekçiye Skandal Hareket! Suratına Fırlattı...
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Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti.

'Patronun Dediği Olacak'

Fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı. Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti.

Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

Patrondan Emekçiye Skandal Hareket! Suratına Fırlattı... - Resim : 1

Hakaretler Savurdu

Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu.

İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bakanlık Soruşturma Başlattı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi.

Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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