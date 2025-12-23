PAYCO’ya ikinci dalga operasyon: 6 ilde 28 şüpheli gözaltında

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla mercek altına alınan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında teknik personelin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve kara para aklama suçlarını kapsıyor.

Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri, suç ağını ortaya çıkardı. Rapora göre; yasa dışı bahis ve sahte forex dolandırıcılığından elde edilen kara para, elektronik ödeme kuruluşu üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokuldu. Ardından bu paralar, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda paravan şirket üzerinden aklanmaya çalışıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgütün teknik yapılanması deşifre edildi. Elde edilen yeni deliller ışığında; şirket bünyesinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı isimlerin suça iştirak ettiği belirlendi.

Bu şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin transferi ve gizlenmesi için gerekli elektronik para altyapılarını ve yazılımsal sistemleri yönettikleri, finansal yönlendirme mekanizmalarıyla "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri iddia edildi. Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendiriliyor.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkinci dalga operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık açıklamasında operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

İLK DALGADA 9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturmanın ilk ayağı 5 Aralık tarihinde başlatılmıştı. Birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.