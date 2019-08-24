Son dakika haberi... Abdülhamid'in torunu ve TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin danışmanı Orhan Osmanoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetine ilişkin ilginç bir açıklama geldi. Osmanoğlu, "5816 sayılı kanun ile ilgili ha bire mesaj geliyor. El cevap: 1. Bizi bu anlamsız tartışmanın içine çekemezsiniz boşuna uğraşmayın 2. Biz devletçi bir aileyiz. Devlet neye karar verirse o esastır. Dünkü EYT'çiler şimdi 5816'cı oldu. Matruşkacılar. Biraz okuyun gelişin artık." ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili ilginç bir paylaşım yapıldı.



Paylaşımı, Abdülhamid'in torunu ve TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin danışmanı Orhan Osmanoğlu yaptı.







Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmanoğlu, şunları belirtti:



"5816 sayılı kanun ile ilgili ha bire mesaj geliyor.



El cevap:



1. Bizi bu anlamsız tartışmanın içine çekemezsiniz boşuna uğraşmayın



2. Biz devletçi bir aileyiz. Devlet neye karar verirse o esastır.



Dünkü EYT'çiler şimdi 5816'cı oldu.



Matruşkacılar.



Biraz okuyun gelişin artık."



ulusal.com.tr



