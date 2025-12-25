Pazar günü marketler kapanacak mı? Dev sektörde tarihi uzlaşı sağlandı
Zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalması tartışmasında sona gelindi. Sektör temsilcileri ve esnaf odaları kritik çalıştayda ortak karara varırken, uygulamanın hayata geçmesi için gözler Ankara'ya çevrildi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" çalıştayından radikal bir karar çıktı.
Kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, market zincirlerinin pazar günleri kapalı olması konusunda sektör paydaşları mutabakata vardı.
SON SÖZÜ TİCARET BAKANLIĞI SÖYLEYECEK
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, sektörün tarihi bir gelişmenin eşiğinde olduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygulanan pazar tatili modelinde uzlaşı sağlandığını belirten Düzgün, güçlü aile yapısı ve nitelikli istihdam için bu adımın şart olduğunu vurguladı.
Düzgün, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."
ÇALIŞANLARIN AİLESİYLE VAKİT GEÇİRMESİ HEDEFLENİYOR
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise zincir marketlerdeki mevcut çalışma düzeninin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme imkanını ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Perakende sektörünün geniş bir ekosisteme sahip olduğunu hatırlatan Baran, konunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini belirtti.
Baran konuşmasında şunları kaydetti: "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır."
KÜÇÜK ESNAF KORUNACAK
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını savundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da yer aldığı programda; "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.