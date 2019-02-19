Türkiye'nin gündemine hızlıca aniden oturan Peak Games reklamı 41 televizyon kanalında aynı anda yayınlandı. Çok konuşulmaya başlanan reklamla ilgili belli açıklamalar yapılırken şirketin oyun yaptığı ifade edildi. Saatler 21.30'u gösterdiği anda 41 kanalda reklam yayınladı. Reklamda ilginç ifadeler de yer aldı. Reklamda "Şaka zannediyorsan kanalı değiştir" denildi ve izleyicilere ilginç bir deneyim yaşatıldı. Peak Games tarafından, "Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı. Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık. Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde. Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz. İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli. Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım." denildi

Dün gece saatler 21.30'u gösterdiğinde 41 televizyon kanalında aynı anda Peak Games reklamı yayınladı. İzleyicilerin şaşkınlıkla karşıladığı durum, şirketin iyi bir reklam yaptığı, aynı zamanda izleyicilere de çok güzel bir deneyim yaşattığı belirtildi.



PEAK GAMES NEDİR



Peak Games kendilerini şöyle tanıtıyor:



"Biz bir takımız, İstanbul’dan.



Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.



Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.



Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.



Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.



İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.



Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım."



PEAK GAMES REKLAMI İZLE



Reklamda, İstanbul'da köprü üzerinde sürücü, aracını kullandığı anda çekilen görüntüyle başlıyor. Köprü sonrası yoluna devam eden aracın camına birden kuş pisliyor. Dışkının geldiği yukarı yönüne bakan sürücü, seyir haline devam ediyor. Sol camdan dışarı bakarken şehrin ortasında penguen gören sürücü aniden frene basmak durumunda kalıyor. Reklamda, "Hayatta karşınıza neler çıkacağını asla bilemezsiniz" ifadeleri kullanılırken sigorta şirketinin her zaman vatandaşın yanında olduğu ifade ediliyor.



Ardından reklam filminde, kod yazılan ekrana geçiliyor. Kodlar aracılığıyla izleyicilere mesajlar veriliyor.



Kodlarda kullanılan Türkçe ifadeler de var. "Uyan... Birlikte dünyayı değiştireceğiz. Ama önce tanışmalıyız." metnin yer aldığı reklam filminde, "Biz bir takımız. İstanbul'dan. Teknolojileri 300 milyondan fazla kişiye ulaşan bir takım. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biriyiz. Biz birilerini arıyoruz. Sıradanla yetinmeyenleri, deneyenleri, hatalarından utanmayanları, birinin lafını fikirle kesenleri, ayakkabısına taş girse de koşmayı bırakmayanları, hayallerinin sınırlarını bilmeyenleri, son teknolojileri sadece kullanmakla yetinmeyip o teknolojileri geliştirmek isteyenleri, arıyoruz. Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, bizi bul.



Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım. #Peak pic.twitter.com/SO0xHys2PJ — Peak (@PeakCom) 18 Şubat 2019