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Pegasus uçağında korkutan anlar! Resmi açıklama geldi

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağın park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulması üzerine acil terk etme prosedürüne uygun şekilde yolcuların emniyetle tahliyelerinin sağlandığını bildirdi.

GÜNDEM 15.02.2020, 21:14 15.02.2020, 21:17
Pegasus uçağında korkutan anlar! Resmi açıklama geldi

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağın park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulması üzerine acil terk etme prosedürüne uygun şekilde yolcuların emniyetle tahliyelerinin sağlandığını bildirdi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, söz konusu "PC1003" sefer sayılı "TC-CPU" kuyruk tescilli uçağın Düsseldorf Havalimanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiği belirtildi.

Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

#sabiha gökçen havalimanı #pegasus
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