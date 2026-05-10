Pekin-Tahran hattında yeni dönem: Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, savaş sürecinde Çin’in Tahran’a verdiği desteği takdirle karşılayan ve savaş sonrası dönem için "stratejik derinleşme" mesajı veren önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan
Büyükelçi Fazli, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Çin'in İran için sadece bir ticari ortak değil, "yakın bir dost" olduğunu vurguladı. Fazli'nin mesajındaki en dikkat çekici nokta, kriz anlarındaki dayanışmaya yaptığı atıf oldu:

"Çinliler, İran’ın zor günlerinde yardımımıza koştu ve halkımızın yanında oldu. Biz de bu desteği unutmayacağız. Pekin ile Tahran arasındaki ilişkiler savaş sonrasında daha kapsamlı, daha derin ve çok boyutlu hale gelecek."

TAHRAN-PEKİN HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran ile Çin arasındaki bu yakınlaşma, sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Çinli mevkidaşı Wang Yi arasında gerçekleşen görüşme, bu stratejik hattın somut adımlarını oluşturuyor.

Ateşkes Çağrısı: Çin, İran’a yönelik saldırıları eleştirerek diplomatik çözüm vurgusu yaptı.
Ablukaya Karşı İttifak: Tahran, ABD öncülüğündeki deniz ablukası ve baskı girişimlerine karşı Çin ve Rusya ile safları sıklaştırıyor.
Ekonomik Entegrasyon: Savaş sonrası dönemde Çin'in İran'ın yeniden inşasında ve enerji sektöründe ana aktör olması bekleniyor.

