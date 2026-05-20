Pekin'de tarihi zirve! Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı

İki lider, batılı güçlerin tek taraflı yaptırım ve baskı politikalarına karşı adil bir dünya düzeni kurma kararlılığını yinelerken, ikili ilişkilerin tarihinin en parlak dönemini yaşadığını vurguladı.

25 YILLIK TARİHİ ANLAŞMA UZATILDI: "İLİŞKİLER BENZERSİZ SEVİYEDE"

Zirvenin en stratejik hamlesi, iki ülke arasındaki ortaklığın anayasası olarak kabul edilen Çin-Rusya Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresinin uzatılması oldu. Anlaşmanın imzalanmasının 25. yılında gerçekleşen bu kritik hamleye dair liderler şu değerlendirmelerde bulundu:

Çin Lideri Şi Cinping: "25 yıl önce imzalanan bu anlaşma, karşılıklı dostluk ve iş birliğimizin temel taşıdır. Yaşanan uluslararası gelişmeler, bu ittifakın önemini bir kez daha kanıtlamıştır. İkili ilişkilerimiz artık kapsamlı stratejik ortaklığın en üst düzeyine ulaşmıştır. Çin ve Rusya, uluslararası adaleti korumak, tek taraflı zorbalıklara ve tarihi tersine çevirmeyi amaçlayan eylemlere karşı çıkmak için sorumlu iki büyük güç olarak üzerine düşeni yapacaktır."

Rusya Lideri Vladimir Putin: "Çin-Rusya ilişkileri artık benzersiz bir seviyeye ulaştı ve gelişimini kararlılıkla sürdürüyor. Görüşmelerimiz geleneksel dostluk atmosferinde geçti. Stratejik ortaklığımız uluslararası istikrar açısından kritik bir öneme sahip. Bağımsız dış politikalara ancak aynı küresel hedeflere sahibiz. Uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için birlikte barış için çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Putin, Çin lideri Şi Cinping'i önümüzdeki yıl resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için resmen Rusya'ya davet etti.

DEV ANLAŞMALAR İMZALANDI: ENERJİ VE TEKNOLOJİ HATTI GÜÇLENİYOR

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, küresel pazarları doğrudan etkileyecek makro anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Rusya ve Çin, ortak bir bildiri yayınlamanın yanı sıra şu kritik sektörleri kapsayan onlarca yeni sözleşmeye imza attı:

Enerji Tedariki: Vladimir Putin, Rusya'nın Çin'in büyüyen sanayisi ve pazarı için kesintisiz enerji ve doğalgaz tedarikini sürdürmeye ve kapasiteyi artırmaya tam anlamıyla hazır olduğunu ilan etti.

Ticaret ve Teknoloji: Batı ambargolarına karşı ortak bir blok oluşturan iki ülke; ticaret hacmini katlayacak kararların yanı sıra yüksek teknoloji, fikri mülkiyetin korunması ve ortak bilimsel araştırmalar yapılması konularında bağlayıcı anlaşmalar imzaladı.