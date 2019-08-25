Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."