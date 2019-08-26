Ümit Karan istifa etti
Ümit Karan istifa etti
Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz
Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz
Erdoğan Rusya'ya gidecek
Erdoğan Rusya'ya gidecek
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.