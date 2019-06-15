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Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Toplamda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi. Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Toplamda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." denildi.

TOPLAMDA 49 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49 olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hava harekatı #ırak #pençe harekatı
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