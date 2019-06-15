Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi. Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 51'e yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.



Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.



Bakanlığın açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." denildi.



TOPLAM 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.



Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi.



ulusal.com.tr