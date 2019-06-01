Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk'a Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.



Harekatta 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.



Bakanlık açıklamasında, "Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2000) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi." denildi.



ulusal.com.tr







