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5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

MSB'nin açıklaması şöyle;
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe harekatı
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