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Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlu Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yapılan harekat kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu ifade edildi. 

Etiketler; #pençe harekatı
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