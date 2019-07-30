76 terörist etkisiz hale getirildi
76 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist etkisiz hala getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu

Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

Bakanlığın açıklamasında şunlar denildi:

"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. 

Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe harekatı #terörist
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