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'Pençe Harekatı'nda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

'Pençe Harekatı'nda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, patlayıcı ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekatta terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralarda, 2 doçka uçaksavar silah, 950 adet 23,5 milimetrelik doçka mühimmatı, 5 AK-47 tüfek ile 260 adet mühimmatı, bir adet RPG-7 roketatar, 3 antitank roketatar mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 5 şarjörü,10 adet el bombası, 51 çuval amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesine el koyuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #pençe harekatı
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