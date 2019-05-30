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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında "Pençe Harekâtı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterimiz, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti." ifadeleri yer aldı

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 19 oldu.

Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

MSB'nin açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekât kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu." denildi.

ATAK HELİKOPTERİ İMHA ETTİ

Bakanlığın açıklamasında "Pençe Harekâtı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterimiz, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bakanlık tarafından operasyondan yeni görüntüler de paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe harekatı #hakurk #terörist #ırak
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